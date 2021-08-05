У одного жителя Олександрійського району виявили Covid-19

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За інформацією головного державного санітарного лікаря області Надії Оперчук, станом на 05.08.2021 року зареєстровано 20766лабораторно підтверджених випадків COVID-19, в т.ч. захворіли 710дітей та 1512працівників закладів охорони здоров’я (ЗОЗ).

За останню добу в області зареєстровано + 6 нових випадків СOVID-19 (4 чоловіка та 2 жінки), захворіли 5 дорослих осіб та одна дитина.

Зокрема в Олександрійському районі у мешканця Попельнастівської ОТГ виявили Covid-19.

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За останню добу летальних випадків не зареєстровано.

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