У одного жителя Олександрійського району виявили Covid-19

За інформацією головного державного санітарного лікаря області Надії Оперчук, станом на 05.08.2021 року зареєстровано 20766лабораторно підтверджених випадків COVID-19, в т.ч. захворіли 710дітей та 1512працівників закладів охорони здоров’я (ЗОЗ).

За останню добу в області зареєстровано + 6 нових випадків СOVID-19 (4 чоловіка та 2 жінки), захворіли 5 дорослих осіб та одна дитина.

Зокрема в Олександрійському районі у мешканця Попельнастівської ОТГ виявили Covid-19.

За останню добу летальних випадків не зареєстровано.