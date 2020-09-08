Ряди «армії» абонентів «Теплокомуненерго» знову стрімко рідіють…

Понад півтисячі дозволів на відключення від мереж КП «Теплокомуненерго» видав виконком Олександрійської міської ради цього літа, повідомляє «Голос Громади».

Як вже повідомлялося, рівно 500 заяв від абонентів на відключення від мереж централізованого теплопостачання задовольнив виконком міськради ще у червні цього року. А на останньому виконкомі, за поданням спеціальної міської міжвідомчої комісії, яка визначає, давати чи не давати дозволи черговим «втікачам», до цієї кількості додалося ще близько десяти абонентів ТКЕ (тепер вже – колишніх), бажаючих перейти на індивідуальне опалення. Нагадаємо, в літні (неопалювальні) періоди така міжвідомча комісія розглядає заяви абонентів КП «Теплокомуненерго», які хочуть відключитися від централізованих тепломереж.

Трохи статистики: цих відключень за останні роки (лише дозволених і офіційно оформлених) налічується тисячі. Наприклад, тільки за літній період минулого року комунальне підприємство «Теплокомуненерго», з дозволу комісії, втратило понад 800 своїх абонентів, що перейшли на «автономку». І це така собі «константа», постійна середня кількість дозволів на рік. Не важко здогадатися, через зменшення кількості абонентів вся собівартість виробленого тепла разом з його доданою вартістю розподілятиметься на решту споживачів тепла, які ще залишаються «вірними» своєму надавачу послуги – КП ТКЕ. І це стане ще одним, додатковим чинником для ускладнення економіки даного підприємства (яке й без того перебуває у скрутному фінансовому становищі) та буде черговим приводом для подальшого підвищення тарифу на тепло.

Пригадується, рік тому влітку, на черговому виконкомі міський голова висловив стурбованість цією негативною тенденцією, яка може в подальшому призвести до банкрутства КП ТКЕ. І закликав: «Треба взагалі надалі припинити видавати дозволи на відключення!». Але як бачимо, заклик мера виявився лише емоціями і міська влада цього літа так само щедро видала п`ятсот з гаком нових дозволів. Це трохи менше середньорічної «константи» – можливо, процес дещо пригальмував карантин, через який у людей стало менше грошей на недешеве автономне опалення, хтозна… Та як би там не було, але за словами директора КП «Теплокомуненерго» Алли Грибачової, зменшення кількості абонентів на 800 осіб щоразу збільшує собівартість однієї виробленої одиниці тепла (1 Гкал) на 6 відсотків. І ці 6% будуть розподілені на існуючих абонентів ТКЕ. Наразі їх в Олександрії налічується не так вже й багато: близько 16-ти тисяч. Що це означає, порахувати нескладно: зменшення кількості споживачів кожного року на п`ятсот – тисячу осіб вже за декілька найближчих років зробить діяльність «Теплокомуенерго» економічно недоцільною…