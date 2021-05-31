Сергій Кузьменко привітав три олександрійські сім`ї

У святкові дні Олександрія стала багатшою ще на два немовляти та одну молоду сім`ю, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

Тож, сьогодні, 31 травня, міський голова Сергій Кузьменко привітав батьків новонароджених дівчаток та пару молодят, у яких сімейні події припали на переддень та річницю святкування Дня міста.

Батьки немовлят отримали квіти та сертифікати на придбання товару у дитячому магазині, схожі подарунки вручили і молодятам.

Мер міста побажав землякам та їх родинам щастя і міцного здоров’я.