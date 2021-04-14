Сергій Кузьменко призначив керівника КП «Олександрійський транспорт»

За розпорядженням мера Олександрії Сергій Кузьменко призначено керівника новоствореного комунального підприємства «Олександрійський транспорт». Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

Директором КП став Олександр Коновалов.

Додатково: Олександр Володимирович Коновалов народився 8 серпня 1985 року в місті Олександрії. Має вищу юридичну освіту. У 2007 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом (м. Київ). Після здобуття вищої освіти працював у банківській сфері. Останнє місце роботи з 2019 по 2021 рік – АТ «МЕГАБАНК» на посаді керівника відділення.

Контракт з Олександром Коноваловим укладено на 1 рік до 13 квітня 2022 року.