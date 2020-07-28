Ще раз про малюка-«пропажу» в Олександрії: його батькові доведеться відповідати перед законом

1

Батькові, який «проспав» свого маленького сина, загрожує адміністративна відповідальність, повідомляє «Голос Громади».

Подію, котра набула завдяки постам у соцмережах, а потім і в ЗМІ, значного резонансу серед олександрійців, прокоментували у міському відділі поліції. Нагадаємо, 22 липня близько 15-ї години до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від небайдужої жительки міста про те, що вона у так званому «тамбурі» біля квартири однієї з багатоповерхівок, що по вул. 6 Грудня, виявила незнайому дитину віком близько 2-х років без нагляду дорослих. Дитина, схоже було, пережила певний стрес, бо мала дуже зляканий вигляд і звісно, через свій ще зовсім малий вік нічого пояснити чужим тьотям чи дядям не могла…

Читайте також:  В Олександрії двічі гасили пожежі на відкритих територіях

Після проведеної поліцією міста перевірки за даним повідомленням, малюка спочатку доставили до міської дитячої лікарні для огляду лікарем та до встановлення осіб батьків. В ході подальших розшукових дій батьків встановили зовсім недалеко: вони проживають у цьому ж під`їзді, де і знайшовся хлопчик, порівняно недавно, винаймаючи там квартиру Отож далі вже батьки давали пояснення поліції.

А вийшло все доволі просто. Так сталося, що мати тимчасово кудись відлучилася і на цей час залишила дитину вдома під наглядом батька (тобто свого чоловіка). А татусь, залишившись з сином удвох, взяв та й задрімав, забувши при цьому замкнути вхідні двері. Малюк, випадково штовхнувши двері, вийшов з квартири і відчувши таким чином «запах свободи», пішов гуляти по сходовій клітці. Врешті заблукав та не зміг повернутися до своєї домівки. І ця неприємність, очевидно, дуже засмутила, а заодно і налякала маленького втікача…

Читайте також:  Сім`ї померлої в Олександрії породіллі нададуть грошову допомогу

Стурбовані олександрійці тим часом активно поширювали у соцмережах цю подію, намагаючись якось «розкрутити» дану ситуацію та пропонуючи різні версії її розвитку та вирішення. Але як вже повідомляв тоді «Голос Громади», на щастя, з дитиною нічого лихого не трапилося, її повернули батькам.

Все добре, що добре закінчується, але справа цим не обійшлася. Як відомо, людина, якій від народження ще не виповнилося і двох років, є доволі некерованою особистістю і від неї не варто чекати абсолютно усвідомлених дій. Тому будь-які батьки погодяться: за дітками у такому віці потрібно особливо слідкувати, не спускаючи з них ока. І поліція вирішила: на батька, який так легковажно «проспав» (у прямому розумінні) свого малюка, за порушення вимог статті 184ч.1 КУпАП («Невиконання батьками обов`язків щодо виховання дітей) скласти адміністративний протокол та матеріали справи направити до суду для прийняття рішення.

Читайте також:  Дітей Олександрійщини запрошують до участі у всеукраїнському конкурсі «Що для мене Україна?»

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ