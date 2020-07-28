Ще раз про малюка-«пропажу» в Олександрії: його батькові доведеться відповідати перед законом

Батькові, який «проспав» свого маленького сина, загрожує адміністративна відповідальність, повідомляє «Голос Громади».

Подію, котра набула завдяки постам у соцмережах, а потім і в ЗМІ, значного резонансу серед олександрійців, прокоментували у міському відділі поліції. Нагадаємо, 22 липня близько 15-ї години до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від небайдужої жительки міста про те, що вона у так званому «тамбурі» біля квартири однієї з багатоповерхівок, що по вул. 6 Грудня, виявила незнайому дитину віком близько 2-х років без нагляду дорослих. Дитина, схоже було, пережила певний стрес, бо мала дуже зляканий вигляд і звісно, через свій ще зовсім малий вік нічого пояснити чужим тьотям чи дядям не могла…

Після проведеної поліцією міста перевірки за даним повідомленням, малюка спочатку доставили до міської дитячої лікарні для огляду лікарем та до встановлення осіб батьків. В ході подальших розшукових дій батьків встановили зовсім недалеко: вони проживають у цьому ж під`їзді, де і знайшовся хлопчик, порівняно недавно, винаймаючи там квартиру Отож далі вже батьки давали пояснення поліції.

А вийшло все доволі просто. Так сталося, що мати тимчасово кудись відлучилася і на цей час залишила дитину вдома під наглядом батька (тобто свого чоловіка). А татусь, залишившись з сином удвох, взяв та й задрімав, забувши при цьому замкнути вхідні двері. Малюк, випадково штовхнувши двері, вийшов з квартири і відчувши таким чином «запах свободи», пішов гуляти по сходовій клітці. Врешті заблукав та не зміг повернутися до своєї домівки. І ця неприємність, очевидно, дуже засмутила, а заодно і налякала маленького втікача…

Стурбовані олександрійці тим часом активно поширювали у соцмережах цю подію, намагаючись якось «розкрутити» дану ситуацію та пропонуючи різні версії її розвитку та вирішення. Але як вже повідомляв тоді «Голос Громади», на щастя, з дитиною нічого лихого не трапилося, її повернули батькам.

Все добре, що добре закінчується, але справа цим не обійшлася. Як відомо, людина, якій від народження ще не виповнилося і двох років, є доволі некерованою особистістю і від неї не варто чекати абсолютно усвідомлених дій. Тому будь-які батьки погодяться: за дітками у такому віці потрібно особливо слідкувати, не спускаючи з них ока. І поліція вирішила: на батька, який так легковажно «проспав» (у прямому розумінні) свого малюка, за порушення вимог статті 184ч.1 КУпАП («Невиконання батьками обов`язків щодо виховання дітей) скласти адміністративний протокол та матеріали справи направити до суду для прийняття рішення.