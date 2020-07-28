Кіровоградщина увійшла до переліку регіонів з незначним рівнем поширення COVID-19

Сьогодні, 28 липня, під час позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС головний санітарний лікар області Надія Оперчук зазначила, що згідно з визначеними критеріями, Кіровоградщина не належить до регіонів зі значним поширенням коронавірусної інфекції, повідомляє «Голос Громади» на сайт Кіровоградської ОДА.

Це свідчить про можливість продовження послаблення обмежувальних заходів.

Зоеркма, із 1 серпня рівень епідеміологічної небезпеки буде визначатись за такими рівнями, як «зелений», «жовтий», «помаранчевий» і «червоний». Він буде встановлюватися за результатами оцінки епідемічних показників і визначатися рішенням Державної комісії з питань ТЕБ і НС. Інформація про це в розрізі областей висвітлюватиметься на офіційному сайті Кабміну.

Як пояснила Надія Оперчук, перегляд рішення про зміну рівня епідемічної небезпеки на території регіону або його окремих адміністративно-територіальних одиниць із «жовтим», «помаранчевим» або «червоним» рівнем можливий не частіше, ніж один раз на п’ять днів.

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Рішення про зонування ухвалюватимуть не частіше ніж один раз на п’ять днів.

Зелений рівень епідебезпеки на території усього регіону встановлять у разі відсутності в ньому ознак із значним поширенням вірусу більше ніж три дні підряд.

У зеленій зоні забороняється:

-проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів, а також діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць

-перевезення пасажирів у більшій кількості, аніж кількість місць для сидіння

У жовтій зоні забороняється:

-відвідування закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно перебувають громадяни похилого віку, особи з інвалідністю

У помаранчевій зоні забороняється:

-проведення масових заходів за участю більше ніж 100 осіб та більше однієї особи на 20 кв. метрів площі;

-діяльність закладів, що надають послуги із поселення, крім готелів;

-роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів), а також ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів, крім замовлень на винос;

-відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більше ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

-проведення планових заходів з госпіталізації (крім надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів; надання допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; хворим з онкологічними захворюваннями; надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення існує значний ризик для життя або здоров’я людей)

-діяльність спортивних залів, фітнес-центрів;

-приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

У червоній зоні забороняються:

-регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів (крім перевезення легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років; службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції)

-відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

-приймання відвідувачів у сферах культури, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення (крім торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом)

-провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;

-торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

-відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.