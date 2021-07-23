Безробітних Олександрійщини запрошували на роботу  у пересувних відділеннях ПАТ «Укрпошта»

Днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості на замовлення Кіровоградської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» відбувся міні-ярмарок вакансій за професіями листоноша та начальник відділення поштового зв’язку.

Слід наголосити, що попередньо фахівці міськрайонного центру зайнятості провели підготовчу роботу щодо вивчення професійно-кваліфікаційного складу безробітних, аби максимально задовольнити потреби роботодавця. Тож на захід було запрошено шукачів роботи, які відповідають вимогам роботодавця по кожній із заявлених вакансій.

Начальник відділу підбору персоналу Марія Сукачова презентувала присутнім місцеве відділення Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта», що є одним із провідних у державній мережі поштового зв’язку в області. Поінформувала про основні зміни, які відбулися за останні два роки у галузі поштового зв’язку, охарактеризувала основні напрямки діяльності підприємства, його нову структуру, специфіку роботи, режим та умови праці, рівень заробітної плати працівників та ознайомила з додатковими соціальними гарантіями.

Безробітні дізналися, що наразі проводиться підготовча робота щодо перспективного укомплектування вакансій, які будуть відкриті підприємством у серпні цього року. «Наше підприємство розвивається і водночас трансформує стаціонарну пошту на селі у новий формат «Укрпошта на колесах» – запроваджуються пересувні відділення поштового зв’язку, завдяки яким жителі навіть найвіддаленіших і найменших населених пунктів зможуть отримати всі необхідні їм поштові, логістичні й фінансові послуги. Замість того, щоб обслуговувати клієнтів у напівзруйнованих старих будівлях, Укрпошта відкриває точки присутності та обслуговуватиме клієнтів з новеньких сучасних авто прямо біля дому», – розповіла Марія Сукачова.

Крім того, М. Сукачова зазначила, що підприємство піклується про своїх співробітників, пропонує легальну роботу за тарифною ставкою, застосовує заохочувальні виплати до основної заробітної плати (можливість отримання премій у рамках програм заохочень праці), організовує навчання на робочому місці, для відповідальних та креативних – гарантує кар’єрне зростання на підприємстві.

Спілкування шукачів роботи та представників роботодавця проходило у форматі активної співбесіди, де учасники заходу змогли обговорити всі питання, що їх цікавили, отримати інформацію про умови праці та особливості роботи, графік роботи та розмір заробітної плати. П’ять безробітних громадян, які взяли участь у міні-ярмарку, зацікавилися пропозиціями роботи та заповнили анкети кандидата на вакантні місця.