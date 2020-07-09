Шляхетний вчинок: патронат – особливий вид працевлаштування безробітних Кіровоградщини

26 січня 2016 року в нашій країні був ухвалений Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми», який вперше в українському законодавстві закріпив таку сімейну форму влаштування дітей, як патронатна сім’я.

Для України це нове явище, проте в розвинених країнах завдяки такій формі влаштування дітей практично не існує дитячих будинків.

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка внаслідок складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками або іншими її законними представниками.

Патронатна сім’я – тимчасова форма влаштування: термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців. За наявності обставин, що обґрунтовують потребу й доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя триваліший термін, орган опіки та піклування може його продовжити, однак не більш ніж до шести місяців.

Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів своєї сім’ї надає послуги з догляду, виховання і реабілітації дитини у своїй сім’ї.

Патронатним вихователем може бути повнолітній громадянин України, який має досвід виховання дитини і відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання і реабілітації дитини у себе вдома.

Рішення про введення послуги з патронату над дитиною ухвалюють місцеві державні адміністрації або виконавчі органи місцевих рад.

Оскільки надання послуг з патронату над дитиною та заснування дитячих будинків сімейного типу – це вид тимчасової зайнятості (здійснюється сплата єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя) і, відповідно, зараховується до стажу, цей шляхетний вчинок також може стати видом зайнятості для безробітних Кіровоградщини.

Пошук кандидатів у вихователі здійснюється фахівцями центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та служби зайнятості шляхом проведення інформаційних кампаній, співбесід і консультацій з громадянами, у т. ч. які зареєстровані в службі зайнятості. Основним меседжем інформаційної роботи євізьми дитину у родину та створи собі робоче місце. Під час цих заходів відбувається інформування громадян щодо особливостей створення та функціонування патронатних сімей, критеріїв відбору кандидатів у патронатні вихователі, оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною та перелік документів, які необхідно зібрати кандидатам у патронатні вихователі.

Для потенційних кандидатів проводяться курси навчання за тематикою «Підготовка кандидатів у усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники», за результатами яких потенційні кандидати (особи та подружні пари) в сімейні форми виховання мають прийняти усвідомлене рішення щодо прийняття дитини в сім’ю, отримують довідки про проходження курсу підготовки та рекомендації про включення до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Наразі у Кіровоградській області створено 16 патронатних сімей, 53 дитячих будинків сімейного типу та 172 прийомні сім’ї, у яких виховуються близько 800 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Якщо ви маєте бажання дати дітямлюбов та сімейний затишок, а ще забезпечити власну зайнятість – не зволікайте, звертайтеся до найближчого, за місцем вашого перебування, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.