В Олександрії підприємство Українського товариства сліпих отримало матеріальну допомогу від держави

Роботодавці Кіровоградщини, які скоротили або планують скоротити робочий час працівників унаслідок карантинних обмежень, вже отримали, відповідно до поданих заяв, одноразову матеріальну допомогу від держави.

Серед підприємств Олександрійщини – учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих, що спеціалізується на випуску низьковольтної апаратури. Тут мають роботу 50 працівників, переважно люди з порушеннями функцій зору.

Олександрійське УВП УТОС плідно співпрацює з Олександрійським міськрайонним центром зайнятості, зокрема з питань підбору персоналу, підвищення кваліфікації необхідних спеціалістів тощо. Так, протягом останніх двох років за сприяння центру зайнятості тут працевлаштовано 6 осіб із числа безробітних, які мають обмеження, пов’язані зі станом здоров’я (за професіями електромонтажник-схемник, намотувальник котушок, бригадир на дільниці основного виробництва тощо).

Варто зазначити, що дане підприємство має потребу саме у кваліфікованих кадрах, тож за сприяння служби зайнятості безробітні, працевлаштовані на підприємство, проходять стажування безпосередньо на робочому місці.

«Ми задоволені результатами взаємодії: з центром зайнятості ми співпрацювали, співпрацюємо і будемо співпрацювати, адже усі питання кадрового характеру ми вирішуємо оперативно і якісно. А у період карантину, за їх сприяння, ми отримали ще й одноразову матеріальну допомогу для виплати її працівникам», – зазначає керівник підприємства Павло Лук’янчук.

За словами керівника УВП УТОС, ознайомившись з інформацію про можливість отримання одноразової матеріальної допомоги, представники підприємства звернулися до міськрайонного центру зайнятості за консультацією. Фахівці служби зайнятості надали інформацію про порядок отримання зазначеної допомоги, а роботодавець, у свою чергу, оперативно зібрав необхідний пакет документів. Результат – на сьогодні учбово-виробниче підприємство вже отримало державні кошти для виплати їх працівникам.

Нагадаємо, що 07 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав закони «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1071-ІХ та «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1072-ІХ. Зазначені закони були ініційовані Главою держави для підтримки громадян і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширенню в Україні COVID-19. Законодавчі ініціативи були ухвалені Верховною Радою 4 грудня 2020 року, а з 12 грудня розпочала діяти державна програма, покликана підтримати роботодавців та найманих працівників у період оголошеного карантину шляхом виплати одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання (юридичним особам) для виплати найманим працівникам.