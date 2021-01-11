В олександрійському ОСББ триває комплексне утеплення будинку за програмою “Енергодім”

В Олександрії діє програма «Енергодім», яка передбачає утеплення багатоповерхових будинків. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Наразі завершує перший етап програми утеплення будинку ОСББ «Арка» в Олександрії.

На участь у програмі подали 25 ОСББ зі Знам’янки, Кропивницького, Олександрії та Світловодська. Загальна сума поданих заявок становить понад 240 мільйонів гривень.

Обов’язковою умовою участі у програмі є спів фінансування власників багатоквартирних будинків – 20% суми.

Діяльність Фонду фінансується коштом держбюджету, підтримки ЄС та уряду Німеччини.