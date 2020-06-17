Сьогодні в Олександрії збили велосипедиста (ФОТО)

Сьогодні, 17 червня, по вул. Г.Сталінграду на перехресті біля кафе «Black and White» сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та велосипедиста, повідомляє «Голос Громади».

Водій Renault Kangoo не пропустив велосипедиста та наїхав на двохколісного. Велосипедист зазнав незначних пошкоджень, його транспортному засобу дісталось більше.

Учасники ДТП розійшлись «полюбовно» – водій «реношки» відшкодував нанесені збитки велосипедисту.