Темрява на вулицях Олександрії скасовується

Міський голова Сергій Кузьменко зробив заяву стосовно ранніх відключень вуличного освітлення у нічну пору доби, які мають місце в Олександрії останнім часом і викликають невдоволення її жителів, повідомляє «Голос Громади».

Про це зауважив міський голова С.Кузьменко на черговому засіданні виконкому Олександрійської міської ради сьогодні, 25 листопада.

«Те, що вулиці міста стали темними вночі, мені також не подобається. Причина полягає в тому, що у нас в бюджеті закладена вартість електроенергії 2,70 гривні за 1 квт.год., а з 1 грудня ми будемо мати майже в два рази дорожчий тариф – більше 5-ти гривень за кіловат-годину. Зрозуміло, що наші комунальники виходять з тих можливостей і фінансових ресурсів , що вже затверджені. Але я буду просити депутатський корпус, щоб добавити фінансування на вуличне освітлення для того, щоб наше місто було освітленим та комфортним також і для тих мешканців, хто працює або прогулюється містом вночі», – сказав міський голова.