Топ-10 вакансій Кіровоградщини із найвищою заробітною платою

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Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 5 липня 2021 року становила 1626 одиниць.

До топ-10 вакансій, у яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату, увійшли  такі професії:

  1. Начальник дільниці – 33120 грн (1 вакансія);
  2. Водій автотранспортних засобів – 30000 грн (1 вакансія);
  3. Заступник начальника відділу – 25920 грн (2 вакансії);
  4. Електромеханік підземної дільниці – 23400 грн (5 вакансій);
  5. Майстер гірничий підземної дільниці – 22400 (1 вакансія);
  6. Гірник очисного забою – 20573 грн (10 вакансій);
  7. Головний конструктор – 20000 грн (1 вакансія);
  8. Дорожній робітник – 20000 грн (1 вакансія);
  9. Прохідник – 19600 (4 вакансії);
  10. Гірничомонтажник підземний – 18000 (2 вакансії).
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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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