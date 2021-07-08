Топ-10 вакансій Кіровоградщини із найвищою заробітною платою

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 5 липня 2021 року становила 1626 одиниць.
До топ-10 вакансій, у яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату, увійшли такі професії:
- Начальник дільниці – 33120 грн (1 вакансія);
- Водій автотранспортних засобів – 30000 грн (1 вакансія);
- Заступник начальника відділу – 25920 грн (2 вакансії);
- Електромеханік підземної дільниці – 23400 грн (5 вакансій);
- Майстер гірничий підземної дільниці – 22400 (1 вакансія);
- Гірник очисного забою – 20573 грн (10 вакансій);
- Головний конструктор – 20000 грн (1 вакансія);
- Дорожній робітник – 20000 грн (1 вакансія);
- Прохідник – 19600 (4 вакансії);
- Гірничомонтажник підземний – 18000 (2 вакансії).
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.