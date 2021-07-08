Біля АЗС в Олександрії сталося зіткнення автомобілів

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 08 липня, в Олександрії на перехресті вулиць Г.Сталінграда, Козацький шлях та Новопразького шосе, біля АЗС “ОККО”. Повідомляє “Голос Громади”.

Аварія сталася за участі двох легковиків. Автомобілі зазнали певних ушкоджень. Про постраждалих інформація невідома. Відомо те, що сірий легковик рухався головною вулицею, а інше авто долало шлях другорядною й перед перехрестям йому вказував на дію дорожній знак STOP, що означає заборону проїзду без повної зупинки транспорту.

Хто правий, а хто винен в даному ДТП вирішувати експертам.