Три акценти міського голови: технічне оснащення міської лікарні, вакцинація і підтримка лікарів

Сьогодні олександрійський міський голова Сергій Кузьменко з робочим візитом відвідав Центральну міську лікарню у плані перевірки оснащення закладу новим медичним обладнанням, передбаченим для лікування хворих на коронавірусну інфекціїю. Це нові надсучасні апарати ШВЛ та обладнання для станції медичного кисню. В ході роботи він зробив повідомлення для ЗМІ, інформує «Голос Громади».

«Хороша новина: щойно я, як і обіцяв, підписав розпорядження, згідно з яким наші лікарі отримають премії до свята Покрови і Дня захисників і захисниць України. Адже вони – теж наші захисники (внутрішні); ті, хто бореться сьогодні за здоров`я наших людей. Отож 4 мільйони гривень вже на відповідних банківських рахунках і наші лікарі отримають кошти на свої картки. Я вважаю, що це буде їм хорошою підтримкою від усіх містян, – від тих, хто вдячний нашим лікарям, які сьогодні на передовій у боротьбі з небезпекою.

Зрозуміло, що вмотивований лікар – це дуже добре, але лікар, в якого є технічні можливості – це ще краще. Тому ми багато уваги приділяємо, щоб вони справді були з новими можливостями і ті великі ремонти, які відбуваються в інфекційному відділенні, придбання нової кисневої системи, кріоциліндрів – фактично 160 ліжок будуть підключені в нашій лікарні до кисню. Зараз монтаж цього обладнання вже розпочався. Ну і зрозуміло, що ковід-хвороба вражає передусім легені і нам потрібні сучасні апарати штучного дихання. Як повідомили щойно наші лікарі, отримані нові швейцарські ШВЛ – найсучасніші апарати, які є на сьогодні є і вони вже є на оснащенні в Олександрії. Це не один апарат – їх є вже принаймні 5. Мені дуже приємно, що наші лікарі сьогодні озброєні проти цих викликів, які наразі стоять перед нами. Тому продовжуємо працювати, підтримуємо лікарів, довіряємо їм, як досвідченим професіоналам. Але пам`ятаємо, що наше здоров`я – і в наших руках, тому іншого шляху як вакцинація, немає. Ще і ще раз закликаю жителів нашого міста провакцинуватися і цим самим полегшити роботу наших лікарів», – сказав міський голова С.Кузьменко.

Для довідки: За кошти КП «ЦМЛ м. Олександрії» було придбано 2 сучасних апарати ШВЛ:

Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C3 вартістю 1 199,8 тис. грн.

Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C6 вартістю 2 165,0 тис.грн.

На сьогодні в наявності 10 апаратів ШВЛ. Таким чином, лікарня буде забезпечена достатньою кількістю апаратами ШВЛ.

Паралельно з придбанням апаратів ШВЛ проводяться роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція системи киснепостачання в КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради за адресою вул. Ярмаркова, буд. 15 в м. Олександрія Кіровоградської області. Орієнтовна вартість матеріалів та робіт становить 9 500 000,00 грн. Буде встановлено 2 кисневих концентратори загальною потужністю 2 куб.м. За рахунок реконструкції системи киснем буде забезпечено 160 ліжок.