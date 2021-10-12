Кримінальні події тижня в Олександрії: шахрайка і серійний злодій

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 404 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких 37 заяв внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомили у секторі моніторингу райвідділу поліції. Далі – про деякі з подій.

15 вересня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 59-річного мешканця Олександрії про те, що невстановлена особа, скориставшись відсутністю уваги з боку чоловіка, викрала належний йому мобільний телефон марки Nomi, спричинивши цим матеріальні збитки на загальну суму 2200 гривень.

Минулого тижня в результаті проведених слідчо-розшукових заходів поліцією в скоєнні злочину було викрито 35-річну, раніше судиму мешканку міста. Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

7 жовтня райвідділ поліції повідомила працівниця одного з торгівельних закладів міста: вона виявила, що невстановлена особа з прилавку магазину викрала товар.

Кілька днів тому поліція викрила злодія – 30-річного, раніше судимого мешканця м. Олександрії. В ході перевірки даного громадянина на причетність його до вчинення аналогічних злочинів було встановлено, що фігурант скоїв щонайменше ще 2 крадіжки на загальну суму 1500 гривень. Проти нього відкрито провадження за ч.2 ст. 185 ККУ («Крадіжка, скоєна повторно»). Злодію загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Також за минулий тиждень працівниками райвідділу поліції було складено 117 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 66 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 4 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 21 особу (ст.178 КУпАП).

За зберігання спиртних напоїв домашнього виробництва притягнуто до відповідальності 6 осіб.

За звітній період на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 4 дорожньо-транспортні пригоди, повідомляє Олександрійський райвідділ поліції.