Кримінальні події тижня в Олександрії: шахрайка і серійний злодій

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За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 404 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких 37 заяв внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомили у секторі моніторингу райвідділу поліції. Далі – про деякі з подій.

15 вересня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 59-річного мешканця Олександрії про те, що невстановлена особа, скориставшись відсутністю уваги з боку чоловіка, викрала належний йому мобільний телефон марки Nomi, спричинивши цим матеріальні збитки на загальну  суму 2200 гривень.

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Минулого тижня в результаті проведених слідчо-розшукових заходів поліцією в скоєнні злочину було викрито 35-річну,  раніше судиму мешканку міста. Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате  провадження за ознаками правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

7 жовтня райвідділ поліції повідомила працівниця одного з торгівельних закладів міста: вона виявила, що  невстановлена особа  з прилавку магазину викрала товар.

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Кілька днів тому поліція викрила злодія – 30-річного, раніше судимого мешканця м.  Олександрії. В ході перевірки даного громадянина на причетність його до вчинення аналогічних злочинів було встановлено, що фігурант скоїв щонайменше ще 2 крадіжки на загальну суму 1500 гривень. Проти нього відкрито  провадження за ч.2 ст. 185 ККУ («Крадіжка, скоєна повторно»). Злодію загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

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Також за минулий тиждень працівниками райвідділу поліції було складено 117 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 66 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 4 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 21 особу (ст.178 КУпАП).

За зберігання спиртних напоїв домашнього виробництва  притягнуто до відповідальності 6 осіб.

За звітній період на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 4  дорожньо-транспортні пригоди, повідомляє Олександрійський райвідділ поліції.

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