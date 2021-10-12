В Олександрії відкрилося відділення банку Великої Британії

В Олександрії сьогодні відбулося урочисте відкриття британського банку, який завоював гарний авторитет завдяки роботі в українській фінансовій сфері протягом майже трьох десятиліть, повідомляє «Голос Громади».

Це відділення європейського банку АТ “Комерційний Індустріальний банк” (Велика Британія). Воно відкрилося в Олександрії за адресою вул. Г.Усика,56. В Україні цей банк працює з 1993 року. Очолив олександрійське відділення В`ячеслав Лосєв – керівник, який має багаторічний досвід роботи в банківській сфері.

Відділення банку універсальне: воно обслуговує населення, підприємців та юридичних осіб. Для населення пропонуються всі види послуг – від оплати комунальних платежів, відкриття пенсійних та інших карт, до валютообмінних операцій та іпотечного кредитування. Також і для бізнесу доступний весь спектр послуг: РКО, ВЕД контракти, зарплатні проєкти, гарантії, депозитні та кредитні програми.

У відкритті відділення і привітанні колективу його працівників, для яких таким чином у нашому місті створені нові робочі місця, взяли участь директорка регіональної дирекції

Комерційного Індустріального банку Оксана Громадська, олександрійці – майбутні клієнти банку, голова фракції «Європейська Солідарність» Олександрійської міськради депутат Віталій Заріцький та інші офіційні особи.