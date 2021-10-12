Вісім дітей в Олександрійській громаді лікуються від коронавірусу

Такі невтішні статистичні дані оприлюднила прес-служба Олександрійської міської ради сьогодні, 12 жовтня.

Так, станом на сьогоднішній день в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 162 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 34 хворих, в тому числі з Петрівської громади – 6, зі Знам’янської – 1, з Приютівської – 2, з Онуфріївської – 1, зі Світловодської – 3, з Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 5;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 128 хворих, у тому числі 8 дітей.

Усього станом на 12 жовтня хворих на пневмонію – 168 осіб, в тому числі 11 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 48 дітей, з них 11 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 50 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній міській лікарні – 30 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 77 хворих.