У госпітальних базах Кіровоградщини відновили проведення планових операцій

Хірургічні втручання в разі певних ускладнень чи загострень будуть проводити лише певній категорії пацієнтів, повідомляє «Голос Громади».
Йдеться про надання допомоги:
-вагітним;
-породіллям чи новонародженим;
-онкологічним і паліативним хворим;
-пацієнтам із хворобами серця.
Важливою умовою відновлення планових операцій є обов’язкове проходження ПЛР-тестування на коронавірус усім хворим, яким необхідна медична допомога, зазначив у своєму телеграм-каналі голова облдержадміністрації Андрій Балонь.