У госпітальних базах Кіровоградщини відновили проведення планових операцій

Хірургічні втручання в разі певних ускладнень чи загострень будуть проводити лише певній категорії пацієнтів, повідомляє «Голос Громади».

Йдеться про надання допомоги:

-вагітним;

-породіллям чи новонародженим;

-онкологічним і паліативним хворим;

-пацієнтам із хворобами серця.

Важливою умовою відновлення планових операцій є обов’язкове проходження ПЛР-тестування на коронавірус усім хворим, яким необхідна медична допомога, зазначив у своєму телеграм-каналі голова облдержадміністрації Андрій Балонь.