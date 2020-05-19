У госпітальних базах Кіровоградщини відновили проведення планових операцій

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Фото умовне

Хірургічні втручання в разі певних ускладнень чи загострень будуть проводити лише певній категорії пацієнтів, повідомляє «Голос Громади».

Йдеться про надання допомоги:

-вагітним;
-породіллям чи новонародженим;
-онкологічним і паліативним хворим;
-пацієнтам із хворобами серця.

Важливою умовою відновлення планових операцій є обов’язкове проходження ПЛР-тестування на коронавірус усім хворим, яким необхідна медична допомога, зазначив у своєму телеграм-каналі голова облдержадміністрації Андрій Балонь.

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