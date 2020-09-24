У мешканця Войнівки підтвердили захворювання на коронавірус

У с. Войнівка Приютівської ОТГ виявили випадок інфікування COVID-19, повідомляє «Голос Громади».
Про це щойно повідомив голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев на своїй сторінці у Фейсбук.
«Друзі, на жаль, маємо випадок захворювання на коронавірус одного з жителів села Войнівка пенсійного віку. Хворий знаходиться на лікуванні в Олександрійській міській лікарні. Ступінь захворюваності середній. Визначена одна контактна особа, яка знаходиться на самоізоляції. Лабораторним центром проведені всі необхідні дії щодо дезінфекції місця проживання хворого.
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Небезпека близько. Будьте обережні! Дотримуйтесь всіх рекомендацій МОЗ, використовуйте захисні маски та витримуйте соціальну дистанцію!» – йдеться у повідомленні.