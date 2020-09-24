У мешканця Войнівки підтвердили захворювання на коронавірус

У с. Войнівка Приютівської ОТГ виявили випадок інфікування COVID-19, повідомляє «Голос Громади».

Про це щойно повідомив голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев на своїй сторінці у Фейсбук.

«Друзі, на жаль, маємо випадок захворювання на коронавірус одного з жителів села Войнівка пенсійного віку. Хворий знаходиться на лікуванні в Олександрійській міській лікарні. Ступінь захворюваності середній. Визначена одна контактна особа, яка знаходиться на самоізоляції. Лабораторним центром проведені всі необхідні дії щодо дезінфекції місця проживання хворого.

Небезпека близько. Будьте обережні! Дотримуйтесь всіх рекомендацій МОЗ, використовуйте захисні маски та витримуйте соціальну дистанцію!» – йдеться у повідомленні.