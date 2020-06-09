Учасники АТО Кіровоградщини отримали понад 12 тис земельних ділянок

З початку 2020 року Головним управлінням вже видано 3938 наказів щодо розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення (979 – учасникам антитерористичної операції), повідомляє «Голос Громади».

Щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою видано 2488 наказів (ООС – 696); про затвердження проєктів землеустрою та надання земельних ділянок – 1121 наказ (ООС – 283) тощо.

За даними сайту Олександрійської РДА, від часу запровадження ініціативи Урядом натепер у Кіровоградській області учасники АТО вже завершили процес оформлення у власність 12,12 тисячі земельних ділянок. Проєкти землеустрою затверджені на ділянки загальною площею понад 23 тис. гектарів.

В цілому в області учасники АТО та члени родин загиблих військовослужбовців отримали майже 15,5 тис. дозволів на розроблення проєктів землеустрою для відведення землі. Після завершення процедури оформлення земельних ділянок військові отримають у власність землі загальною площею 29,4 тис. гектарів.

Найбільшу кількість земельних ділянок військовим надали у Новомиргородському (2413 – площею майже 4,75 тис. га), Кропивницькому (1038 – площею 1,9 тис. га), Знам’янському (939 – 1,8 тис.га) районах.

Також для реалізації учасниками ООС (АТО) їх конституційних прав на безоплатне отримання земельних ділянок із земель запасу державної та комунальної власності на території регіону, землевпорядники Кіровоградщини зарезервували 81,3 га земель. Найбільше таких земель в Новомиргородському (13,4 га), Онуфріївському (11,7 га) районах. У Кропивницькому – 1,04 га.

На сайті Держгеокадастру розміщено покрокову схему дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки.