Україна закупить майже 2 мільйони доз вакцин проти коронавірусу

Після багатомісячних переговорів Україна підписала контракт на постачання ще 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19, які отримає найближчим часом, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Вакцина виробництва компанії Sinovac Biotech проти респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Це найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, яка щорічно виготовляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцин, що схвалені в 34 країнах світу. Крім того, вона розробила та вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу, включно з пташиним, паротиту.

Препарат використовуватиметься для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм. Проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%. Так, ІІІ фазу клінічних випробувань було проведено в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%). Завершується III фаза клінічних випробувань у Бразилії, проміжні результати очікуються 7 січня 2021 року.

Постачання вакцини здійснюватиметься українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні. Йдеться про закупівлю 1 913 316 доз за ціною 504 грн за дозу.