Зміна «клубної прописки»: в Олександрійській ДЮСШ-2 додалося секцій

В Олександрійській дитячо-юнацькій спортивній школі №2 з`являться два нових відділення, повідомляє «Голос Громади».

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради надав дозвіл ДЮСШ №2 з 1 січня 2021 року відкрити відділення боротьби дзюдо та ввести до штатного розпису закладу посаду тренера-викладача з цього виду спорту. Відділення дзюдо з`явиться у міській спортшколі не «з нуля»: насправді це діюча вже багато років секція, заняття у якій велися на спортивні базі Олександрійського колегіуму і підпорядкована вона була ДЮСШ «Колос» Олександрійського району. Через брак фінансування та у зв’язку зі скороченням посади тренера в районній ДЮСШ «Колос» виникла необхідність таким чином «змінити клубну емблему» секції дзюдо, передавши її у підпорядкування Олександрійській ДЮСШ №2. Наразі в секції тренуються близько 35 олександрійських учнів.

Також виконком міськради іншим своїм рішенням дозволив Олександрійській ДЮСШ №2 ввести у штатний розпис півтори посадових ставки тренера для відкриття дитячо-юнацької секції з футболу у с.Головківка.