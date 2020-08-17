Українські фермери назвали перелік основних проблем сьогодення та вимог до влади

У рамках виставки «АГРО-2020» відбувся Другий Всеукраїнський фермерський форум організований ГС «Всеукраїнський Конгрес Фермерів», де фермери проговорили представникам влади головні проблеми та вимоги щодо їх вирішення.
Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Agronews.
Серед питань, що були підняті фермерською спільнотою, були наступні:
- Реагування випадків рейдерства через держреєстр через адмінкомісію Мін’юсту
- Необхідність, нарешті, узаконеного успадкування земель постійного користування
- Врегулювання передачі на баланс фермерських господарств/комунальних земель для ведення фермерських господарств наданих фізособам
- Зміна методики обрахування нормативно-грошової оцінки під господарськими дворами
- Припинення блокування податкових накладних (поки через оперативне втручання та через зміну ризикової групи)
- Збільшення габариту пересування техніки по сільським дорогам до 4,2 м
- Зменшення ставки ПДВ для аграріїв
- Запровадження спец режиму ПДВ для малих господарств
- Зменшення тарифу «Укрзалізниці» на перевезення сільськогосподарської продукції (яка є вищою, наприклад, ніж на метал)
- Зменшення ставки портових зборів (яка є вищою у чорноморському регіоні)
- Демонополізація виробництва мінеральних добрив та недопущення квот на них
- Створення Фонду гарантування кредитів для малих та середніх фермерів.