Українські фермери назвали перелік основних проблем сьогодення та вимог до влади

У рамках виставки «АГРО-2020» відбувся Другий Всеукраїнський фермерський форум організований ГС «Всеукраїнський Конгрес Фермерів», де фермери проговорили представникам влади головні проблеми та вимоги щодо їх вирішення.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Agronews.

Серед питань, що були підняті фермерською спільнотою, були наступні: