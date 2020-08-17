Затверджено протиепідемічні вимоги, яких мають дотримуватись гуртожитки Кіровоградщини

Днями набрала чинності постанова №48 Головного державного санітарного лікаря України, якою затверджені тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у гуртожитках, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Держпродспоживслужби у Кіровоградській області.

Так, у гуртожитках має бути визначена особа, яка проводитиме безконтактний температурний скринінг працівникам і тим, хто проживає в гуртожитку. На вході треба організувати місце для дезінфекції рук, а на робочому місці вахтера встановити захисний екран. Перебування в приміщеннях загального користування (поза кімнатами) дозволяється лише в респіраторі або захисній масці. В місцях потенційного скупчення людей, які проживають в гуртожитку, варто дотримуватись соціальної дистанції в 1,5 метри. Кожні 3-4 години має проводитись дезінфекція усіх поверхонь, з якими контактують відвідувачі та мешканці. Також у гуртожитках має проводитись централізований збір використаних засобів індивідуального захисту.