В Олександрійській громаді стало більше шкіл і закладів культури

Сфера освіти і культури Олександрії зазнала реформацій, повідомляє «Голос Громади».

Рішення про прийняття до існуючої міської мережі освітніх і культурних закладів, розташованих на територіях старостинських округів, що входять тепер до складу Олександрійської територіальної громади, ухвалив виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму засіданні 29 грудня. Враховуючи адміністративне приєднання до міста цих територій та відокремлення від Олександрійської міської ради території Пантаївської селищної ради, попереднє рішення про вихід Олександрійської міської ради зі складу засновників ЗНЗ І-ІІІ ступенів №16 селища Пантаївки і рішення про вхід міської ради до складу засновників закладів освіти, виконком затвердив оновлену мережу олександрійських навчальних закладів, до складу якої входять 17 шкіл (разом з Головківським та Ізмайлівським ЗНЗ).

Крім того, виходячи із законодавчих положень цих же реформ місцевого адміністративно-територіального устрою, виконкомом прийнято рішення з 1 січня на базі Міського палацу культури створити його відокремлені підрозділи: Головківський, Ізмайлівський сільські будинки культури та Пустельниківський сільський клуб.

Також вирішено створити у складі Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи Головківську, Ізмайлівську та Піщанобрідську бібліотеки-філії.