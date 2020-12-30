25.09.2020 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 859 від 23.09.2020, якою визначено механізм призначення і виплати компенсації за догляд для фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі.

Відповідно до постанови, щомісячна компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі – фізична особа) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:

– особами з інвалідністю І групи;

– дітьми з інвалідністю;

– громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

– невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

– дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до Переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи за попередні шість місяців,що передують місяцю подання заяви. Фізична особа може отримувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

Призначення і виплата компенсації проводиться управлінням соціального захисту населення із місяця подання фізичною особою таких документів:

– заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

– заява про надання компенсації;

– заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

– копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

– декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;

– копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією для осіб з інвалідністю 1 групи;

– висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

– висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

– копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

– довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ.

Для підтвердження факту спільного проживання з особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та догляду за нею складається акт про проведення обстеження сім’ї.

Якщо заява із пакетом документів надсилається поштою, днем подання заяви вважається дата відправлення, зазначена на поштовому штемпелі.

Особою, яка потребує надання соціальних послуг, подається заява про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

Заява подається через уповноважену посадову особу сільської (селищної) ради. Також заява з необхідними документами може прийматися через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (набуває чинності з 01.01.2021 року). На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний цифровий підпис фізичної особи, яка отримує компенсацію. Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця.

Виплата компенсації припиняється у разі:

– зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка отримує компенсацію;

– смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

– смерті фізичної особи, яка отримувала компенсацію;

– перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на повному державному утриманні або отримання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару за плату;

– перебування фізичної особи за межами України понад 10 календарних днів;

– перебування фізичної особи на стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

Якщо фізична особа перебуває поза межами України менше ніж 10 календарних днів, на стаціонарному або санаторно-курортному лікуванні менше ніж упродовж одного календарного місяця, виплата компенсації тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної особи про продовження надання соціальних послуг з догляду без подання пакета документів, зазначених цією постановою.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється догляд, фізична особа, яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію, зобов’язана в десятиденний строк письмово повідомити про це структурний підрозділ, що здійснює її виплату. Виплата компенсації припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.

Крім того, громадяни, які доглядають осіб з інвалідністю чи осіб, які досягли 80-річного віку, і отримують щомісячну компенсаційну виплату згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян», мають право на отримання компенсації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859.

Консультації з зазначених питань можна отримати за телефонами «гарячої лінії»: 0678293005 або 0950315354.