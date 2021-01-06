Що принесе новий рік для мешканців Кіровоградщини?

Пропонуємо переглянути підбірку планів, змін та новацій у 2021 році для жителів Кіровоградської області, інформує «Голос Громади».

У новому році українці матимуть наступні “бонуси”:

– підвищення пенсії і зростання мілімалки (зі зростанням мінімальної зарплати, розмір мінімальної пенсії зросте з 2100 до 2400 грн)

– розширять перелік послуг для майбутніх мам (окрім безкоштовних пологів безкоштовними мають обстеження для вагітних – лабораторні дослідження, УЗД, КТГ, консультації, диспансерний нагляд та інші необхідні заходи)

Крім того, планують продовжити ремонт доріг в межах області:

М-13 “Кропивницький-Платонове”.

Р-10/Р-09 – “Черкаси-Чигирин-Кременчук”.

Т-02-07 – “Джулинка-Гайворон-Благовіщенське”.

Т-24-15 – “Тальне-Кам’яначе-Нерубайка-Голованівськ”.

Т-15-04 – “Первомайськ-Новоукраїнка”.

Т-24-01 – “Городище-Шпола-Новоукраїнка-Бобринець-Устинівка”.

Серед змін зростання тарифів:

1. На воду (Тариф для абонентів “Дніпро-Кіровоград” зросте у 2021 рік до 44,73 грн/кубометр);

2. На газ і його розподіл (із січня 2021 року ціна на газ зросте на 14%);

3. На електроенергію;

4. На користування ліфтової кабінки в багатоповерхових будинках;

5. На проїзд у громадському транспорті (у Кропивницькому планують підняти ціни на проїзд. Та також підвищення ціни на квитки поїздів.)

Також, зміняться правила мікрокредитування

1. Обмеження сум штрафів на пені

2. Заборона зміни процентної ставки

3. Доступ до кредитної історії

4. Обмеження щодо кількості «швидких кредитів»

В додаток:

– нове меню в школах

– ЗНО з математики стане обов’язковим (з 2021 року стане обов’язковим для усіх учнів, які здобуватимуть повну загальну середню освіту)

– підвищення ціни на загальну вартість оформлення паспорта у формі картки, паспорта для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.