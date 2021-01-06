Що принесе новий рік для мешканців Кіровоградщини?

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Пропонуємо переглянути підбірку планів, змін та новацій у 2021 році для жителів Кіровоградської області, інформує «Голос Громади».

У новому році українці матимуть наступні “бонуси”:
– підвищення пенсії і зростання мілімалки (зі зростанням мінімальної зарплати, розмір мінімальної пенсії зросте з 2100 до 2400 грн)
– розширять перелік послуг для майбутніх мам (окрім безкоштовних пологів безкоштовними мають обстеження для вагітних – лабораторні дослідження, УЗД, КТГ, консультації, диспансерний нагляд та інші необхідні заходи)

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Крім того, планують продовжити ремонт доріг в межах області:
М-13 “Кропивницький-Платонове”.
Р-10/Р-09 – “Черкаси-Чигирин-Кременчук”.
Т-02-07 – “Джулинка-Гайворон-Благовіщенське”.
Т-24-15 – “Тальне-Кам’яначе-Нерубайка-Голованівськ”.
Т-15-04 – “Первомайськ-Новоукраїнка”.
Т-24-01 – “Городище-Шпола-Новоукраїнка-Бобринець-Устинівка”.

Серед змін зростання тарифів:
1. На воду (Тариф для абонентів “Дніпро-Кіровоград” зросте у 2021 рік до 44,73 грн/кубометр);
2. На газ і його розподіл (із січня 2021 року ціна на газ зросте на 14%);
3. На електроенергію;
4. На користування ліфтової кабінки в багатоповерхових будинках;
5. На проїзд у громадському транспорті (у Кропивницькому планують підняти ціни на проїзд. Та також підвищення ціни на квитки поїздів.)

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Також, зміняться правила мікрокредитування
1. Обмеження сум штрафів на пені
2. Заборона зміни процентної ставки
3. Доступ до кредитної історії
4. Обмеження щодо кількості «швидких кредитів»

В додаток:
– нове меню в школах
– ЗНО з математики стане обов’язковим  (з 2021 року стане обов’язковим для усіх учнів, які здобуватимуть повну загальну середню освіту)
– підвищення ціни на загальну вартість оформлення паспорта у формі картки, паспорта для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.

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