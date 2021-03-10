В Олександрії почали проводити щеплення від коронавірусу. Що відомо про стан перших вакцинованих?

Вчора, 9 березня, в Олександрії почали проводити щеплення від COVID-19, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сюжет КТМ.

Першим вакцинувався від коронавірусу голова Олександрійської міської профспілки охорони здоров’я Геннадій Шкроп. За словами “першопрохідця” він почуває себе добре. Загалом, від коронавірусу у перший день програми вакцинували три десятки медиків.

Вакцинацію проводить спеціальна мобільна бригада зі Знам’янки, яка отримала 360 доз сертифікованої вакцини AstraZeneca, Covishield, якими можуть вакцинувати 630 мешканців Олександрії та Знам’янки.

Алгоритм дій під час щеплення наступний: огляд лікаря, підписання згоди на вакцинацію й сам процес процедури. Після вакцинації весь матеріал, що контактував з людиною, поміщають у пластикові контейнери та відправляють на утилізацію до Кропивницького.