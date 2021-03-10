Незабаром в Україні створять Центр протидії дезінформації

Про таке рішення повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську облдержадміністрацію.

«Керівник держави наголосив, що центр покликаний стати хабом із протидії фейкам і пропаганді. Це питання особливо актуальне, адже сьогодні Україна знаходиться на передовій інформаційної боротьби з пропагандою».

Центр протидії дезінформації має розпочати свою роботу найближчим часом.

«Керівник держави наголосив, що центр покликаний стати хабом із протидії фейкам і пропаганді. Це питання особливо актуальне, адже сьогодні Україна знаходиться на передовій інформаційної боротьби з пропагандою».

Центр протидії дезінформації має розпочати свою роботу найближчим часом.