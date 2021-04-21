В Олександрії висадили близько 200 дерев, які приноситимуть користь місту впродовж трьох століть

Завдячуючи політичній партії “Європейська Солідарність”, зокрема депутатам Кіровоградської обласної ради Юрію Гугленко, Павлу Фесюку та депутату Олександрійської міської ради Віталію Заріцькому, продовжується здійснюватися озеленення території міста Олександрії, повідомляє “Голос Громади”.

Ще однією локацією висадження молодих дерев стала величезна ділянка — починаючи від мосту при в`їзді в місто й до кінця паркану дитячого садка №42. Уздовж проїжджої частини по вулиці Г.Сталінграду (а рух транспорту на цій ділянці жвавий) було висаджено понад семи десятків молодих саджанців дерев волоського горіха.

У висадці молодих дерев та благоустрою міста активну участь взяли голова фракції політичної партії “ЄС” Олександрійської міської ради Віталій Заріцький, голова Приютівської громади Андрій Коломійцев, громадський активіст і учасник бойових дій в зоні АТО Олександр Гуржій та олександрійці, які прагнуть змінити місто на краще.

“Сьогодні ми створюємо нове життя на місці старих дерев, які були зрізані, адже вони дожили свого віку. Наша мета — зробити щось таке, що буде існувати й через 100 років, що будете приносити користь нашим дітям, внукам, місту, навколишньому середовищу!”

Це не перша така масова висадка дерев за підтримки “Європейської Солідарності”. Нещодавно місто поповнилося чималою кількістю дерев, що вже набираються сил у сквері “Пам`яті Героїв АТО”, на пустирях біля ДНЗ №39 та №43, у новому парку на верхньому БАМі тощо.