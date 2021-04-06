В Олександрії з`явиться ще одне місце відпочинку

Сьогодні під час робочого візиту та ознайомленням з проблемами навчального закладу гімназії №1 Сергій Кузьменко повідомив, що найближчим часом для олександрійців облагородять та відремонтують ще одне місце, де можна буде прогулюватись та відпочивати. Повідомляє “Голос Громади”.

Перед тим, як зайти до навчального закладу міський голова зупинився біля пам`ятника Т.Г. Шевченка, на стан якого він зауважував й раніше, звернув увагу на те, що його потрібно відремонтувати й чим скоріш. За словами Сергія Анатолійовича, на території скверу поряд з Кобзарем відремонтують бруківку, встановлять лавки для сидіння та зроблять це місце таким, щоб біля нього хотілось відпочивати.

“Ремонт потрібно зробити таким, щоб його не повторювати кожного року, не перекладати плитку чи підфарбовувати… Це має бути зроблене на сучасному рівні” – додає мер міста.