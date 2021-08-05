В Олександрії відбудеться “День відкритих дверей” комп’ютерної академії ШАГ

Проведення Дня відкритих дверей для презентації нового навчального закладу «Комп’ютерна академія ШАГ» заплановано в Олександрії 14 серпня з 11:00 год. 12:00 год. та з 13:00 год. до 14:00 год.

Рішення надати дозвіл на проведення даного заходу було ухвалено сьогодні у ході засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради. Повідомляє Голос Громади. Захід відбудеться у приміщенні Палацу культури «Світлопільський».

Довідково: Академія розпочала свою діяльність ще у 1999 році, на сьогоднішній день має 105 філій, не лише у містах України, у яких навчаються 65 тис студентів. Навчальний заклад готує програмістів, дизайнерів і системних інженерів.