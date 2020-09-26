В Україні новий антирекорд по кількості хворих на коронавірус

На ранок, 26 вересня, в Україні 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні, 86 873 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 3 833 нових випадки. Загалом проведено 2 189 926 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 740 пацієнтів.