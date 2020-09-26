В Україні новий антирекорд по кількості хворих на коронавірус

На ранок, 26 вересня, в Україні 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні, 86 873 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 3 833 нових випадки. Загалом проведено 2 189 926 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 740 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 5 784 випадки;
Волинська область — 7 500 випадків;
Волинська область — 7 500 випадків;
Дніпропетровська область — 5 118 випадків;
Донецька область — 2 964 випадки;
Житомирська область — 5 531 випадок;
Закарпатська область — 9 580 випадків;
Запорізька область — 3 568 випадків;
Івано-Франківська область — 13 212 випадків;
Кіровоградська область — 1 069 випадків;
м. Київ — 21 492 випадки;
Київська область — 8 571 випадок;
Львівська область — 19 636 випадків;
Луганська область — 938 випадків;
Миколаївська область — 2 875 випадків;
Одеська область — 12 734 випадки;
Полтавська область — 1 844 випадки;
Рівненська область — 11 928 випадків;
Сумська область — 3 549 випадків;
Тернопільська область — 12 863 випадки;
Харківська область — 16 870 випадків;
Херсонська область — 1000 випадків;
Хмельницька область — 5 531 випадок;
Чернівецька область — 13 902 випадки;
Черкаська область — 3 570 випадків;
Чернігівська область — 3 875 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.