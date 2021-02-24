Кримінальні події тижня в Олександрії і 7 ДТП

Протягом минулого тижня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 390 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких за 45 заяв внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу райвідділу Віталій Старчик. Далі – про деякі з подій.

Небажаний гість. 21 лютого до Олександрійського районного відділу поліції надійшло ось таке повідомлення від 45-річної мешканки міста: повернувшись після нетривалої відсутності додому, жінка у своєму будинку виявила… невідомого їй чоловіка! Той встиг проникнути до помешкання і намагався викрасти особисті речі заявниці.

На місце події негайно було направлено групу реагування патрульної поліції, які в будинку жінки справді виявили незнайомця та затримали його. Ним виявився 35-річноий, раніше судимий житель міста.

Громадянина затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (за підозрою у скоєнні злочину).

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення»).

За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Сховища підозрілого зілля. Минулого тижня рамках розпочатих кримінальних провадження, працівниками Олександрійського районного відділу поліції було проведено три санкціоновані обшуки за місцем проживання мешканців Олександрії, в ході яких вилучено заборонені речовини.

В домоволодіннях господарів правоохоронці виявили поліетиленові пакунки, паперові згортки та ємності з подрібненими рослинами конопель та речовини, які є компонентами для виготовлення психотропних речовин.

Вилучене направлено для проведення експертиз до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Вирішується питання про оголошення підозри в скоєнні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.

За вказаними фактами інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних заходів, психотропних речовин).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Також протягом минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 143 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 53 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 21 особу (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 9 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського відділу поліції трапилося 7 випадків дорожньо-транспортних пригод.

Крім того, протягом зазначеного періоду працівниками Олександрійського відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 5 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП.