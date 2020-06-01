Відсьогодні в Олександрії настає новий етап пом’якшення карантину

Відсьогодні, 1 червня, в Олександрії відбудеться чергове послаблення карантинних обмежень, повідомляє “Голос Громади”.

Зокрема у місті відновлюється: робота басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не більше 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи); відновлюється робота дитячих садочків, у яких до 22 червня працюватимуть лише чергові групи; відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом.

Також підписане розпорядження про початок функціонування з 1 червня зон відпочинку біля водойм.

У зв’язку з цим МОЗ надало рекомендації, як убезпечити себе при користуванні цими сервісами. Так, міністр назвав основні з них для спортивних закладів:

вимірювання температури та обробка антисептиком на вході;

1 особа на 10 кв.м;

заборона на багаторазові рушники;

працівники мають носити маски;

заборонені СПА-зони та масажі.

До цього вже дозволили гуляти парками, ходити в салони краси й до стоматологів, запустили громадський транспорт, відкрили непродуктові крамниці, торговельні центри, а також літні майданчики кав’ярень, працюють дитсадки.