Військовослужбовця з Кіровоградщини судитимуть за незаконне придбання та зберігання психотропних речовин

За процесуального керівництва Військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України, днями до суду направлено обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Збройних Сил України за фактом незаконного придбання та зберігання психотропних речовин без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).

Встановлено, що у жовтні 2020 року, військовослужбовець військової служби за контрактом незаконно придбав та зберігав при собі особливо небезпечну психотропну речовину – МДМА, до моменту викриття працівниками Нацгвардії України та Нацполіції України.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали співробітники Кропивницького відділу поліції Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.