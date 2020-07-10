Як повернути новоствореним олександрійським ОСББ їхні ж законні кошти?

Проблема повернення коштів, накопичених на рахунках багатоквартирних житлових будинків, при переході їх від КП «Житлогосп» в управління ОСББ виникла в управлінців-комунальників, повідомляє «Голос Громади».

Про це вже неодноразово наголошувалося на засіданнях виконкому при обговоренні чергових питань про передачу будинків в управління ОСББ. Як зазвичай, у таких прийнятих рішеннях обумовлюється обов`язкове перерахування коштів, накопичених на окремих особових рахунках будинків від абонплат мешканців – на розрахунковий рахунок ОСББ, створеного у цьому ж будинку. Все має нібито справедливий вигляд. Насправді ж справа не так проста, як здається: новоствореним ОСББ отримати належні їм кошти не вдається. Чому так відбувається – пояснював на засіданнях міський голова Степан Цапюк. За його словами, «Житлогосп» при передачі таких накопичень на рахунки ОСББ стикається з великою проблемою, оскільки вся закумульована сума на якомусь окремому рахунку конкретного будинку, підпорядкованого «Житлогоспу», з точки зору податкового законодавства вважається чистим прибутком, а тому підлягає 20-відсотковому оподаткуванню з ПДВ та деяким іншим податковим відрахуванням. Отож, мовляв, якщо «Житлогосп» перерахує будинку ОСББ все, що накопичилося на його рахунку, то зазнає збитків, оскільки заплатить податки з цієї ж суми, яка насправді «Житлогоспу» вже не належить. Міський голова також повідомляв, що давав доручення фахівцям ЖКГ розібратися з такою фінансово-податковою колізією та вирішити питання позитивно.

Однак минає час, але проблема досі не вирішена. Про це нагадав з трибуни на останній черговій сесії Олександрійської міськради депутат фракції «Європейська солідарність» Віталій Заріцький. Також він наполіг на якнайскорішому вирішенні проблеми, оскільки на його переконання, передача житлового будинку зі зношеною за багато років експлуатації конструкцією у підпорядкування об`єднання його мешканців, котрі ще не нічого не мають на власному розрахунковому рахунку та не отримали своїх же коштів від «Житлогоспу» на ремонт багатоповерхівки, є вкрай недопустимою. Депутат В.Заріцький наполіг (незважаючи на деякий спротив окремих присутніх у залі депутатів) на тому, аби його пропозиція була оформлена, як офіційне протокольне доручення виконавчим органам міської влади щодо вирішення, нарешті, цього важливого питання.