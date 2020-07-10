Спочатку батогом, а потім — пряником? (Проблема пантаївського дитсадка)

«Працівників дитячого садка селища Пантаївки необхідно було скоротити для їхньої ж користі», – переконана міська влада; повідомляє «Голос Громади».

Як вже повідомлялося раніше, працівники пантаївського дитсадка опинилися перед загрозою звільнення з роботи через заплановане управлінням освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради скорочення посад у даному закладі. Вчора на знак протесту проти такого вирішення люди навіть вдалися до такого радикального заходу, як перекриття автотраси державного значення, що проходить через Пантаївку…

Зі свого боку, перші особи місцевої влади – міський голова Степан Цапюк та його перший заступник Людмила Давиденко вчора, на засіданні виконкому дали свої пояснення ситуації. За їхніми словами, селищній раді пропонувалося взяти на власний баланс і утримання дитсадок з підпорядкування управління освіти міськради, але Пантаївська селищна рада на це не погоджується. Тому міській раді нічого не залишається, як скоротити посади персоналу дитсадка – мовляв, це вимушений крок, аби потім мати законні підстави виплатити їм всі заборгованості по заробітній платі та здійснити інші належні працівникам виплати. А продовжувати тримати пантаївський дитячий заклад на фінансуванні міського бюджету, за словами очільників міської влади, немає можливості через брак коштів.

І людей таки звільнили з роботи два дні тому. Але як запевняють самі працівники дитсадка… без зазначення в їхніх документах юридичної підстави звільнення, тобто без посилання на якусь відповідну статтю трудового законодавства! Просто звільнили — і все… Звідси стає цілком зрозумілим обурення працівників.

Варто нагадати також події трохи більшої давнини: ще 31 січня 2019 р. на позачерговій сесії міськради було прийнято рішення про ліквідацію пантаївського дитсадка №23. Селищна рада Пантаївки, вважаючи, що без дошкільного закладу населений пункт обійтися ніяк не може, оскаржила це рішення в суді і в лютому цього року Олександрійський міськрайонний суд визнав незаконним рішення міськради та призупинив його дію. Таким чином, страви дитсадка зайшли в тупик: він ніби й продовжує існувати юридично, але у фінансуванні з міського бюджету (як це було завжди в усі часи) йому тепер відмовлено та крім того, ще й працівників позбавлено роботи.

А сьогодні з цього чергового пантаївського конфлікту, що вже встиг набути резонансу, у міськраді відбулася розширена нарада за участі міського голови Степана Цапюка, його заступників, пантаївського селищного голови Ігоря Бульби, депутатів міськради. На засідання за запрошенням прибули також начальник департаменту освіти, його заступник та юрист Кіровоградської облдержадміністрації. Присутні були на нараді і звільнені з роботи, вже колишні працівники пантаївського дитсадка.

Пантаївський голова Ігор Бульба повідомив «Голос Громади» про позицію селищної ради у цій справі. За його словами, дитсадок селищу необхідний, але взяти повністю на власне утримання його не дозволяє місцевий бюджет, тим більше, що державні цільові субвенції для дитсадка у тому числі надходять до Олександрійського міського бюджету. Тому на переконання і вимогу селищних голови і ради, дитсадок повинен продовжувати залишатися на балансі міськради і утримуватися з міського бюджету до повного завершення процедури створення Пантаївської ОТГ (нагадаємо, міськрада наприкінці минулого року надала свою згоду на відокремлення Пантаївки в ОТГ, але цей процес ще не завершився, тому селище юридично продовжує перебувати у складі Олександрійської території). Звідси – пропозиція селищної ради: продовжувати утримання дитсадок №23 до кінця поточного фінансового року з міського бюджету без скорочення його персоналу. Але очільники міської влади таку пропозицію категорично відкидають: нема грошей і крапка.

«В результаті переговорів на нараді нам врешті був запропонований такий варіант: створити окрему юридичну особу – пантаївський дитсадок, засновником якого буде Пантаївська селищна рада. А Олександрійська міська рада, за усною гарантією міського голови Степана Цапюка, яка прозвучала сьогодні на нараді, продовжуватиме надавати фінансову підтримку новоствореній юридичній особі (дитсадку) з її штатом заново прийнятих на роботу працівників, — каже селищний голова Ігор Бульба. – Чи не здається це дивним: за нашою пропозицією у міськради немає коштів для дитсадка, а от якщо ми погодимося на пропозицію міської влади, то ті ж самі кошти на дитсадок у неї звідкись з’являться? Але ми погодились на ці умови. У понеділок буде скликана позачергова сесія Пантаївської селищної ради і там вирішуватиметься питання про створення даної юридичної особи. Свої зобов’язання ми виконаємо, а далі побачимо, як дотримає свого слова міська влада», – розповів голова І.Бульба.

Отже, сумнозвісний «Пантаївський брекзіт» з його болісними для жителів селища «синдромами» ще далекий від вирішення: вищезгаданий дитсадковий випадок – це лише один його епізод…

Довідка: річний фонд заробітної плати працівників пантаївського дитсадка складає близько 150 тис.гривень, витрати на харчування, енергоносії та інше – 140 тис.грн.