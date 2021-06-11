Як зміниться зарплата українців до 2024 року. Прогнози

Найближчим три роки, судячи з Прогнозу економічного і соціального розвитку України, середньомісячна зарплата буде рости на 8-10% щорічно. Таким чином, щомісячна зарплата, в середньому, буде:

У 2022 році – 15 258 гривень.

У 2023 році – 17 159 гривень.

У 2024 році – 19 063 гривні.

Відзначимо, що у 2021 році, за даними Держстату, середньомісячна зарплата становить 13 612 гривень.