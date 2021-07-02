Які питання розглянуть депутати на сесії наступного тижня

07 липня 2021 року відбудеться чергова десята сесія Олександрійської міської ради, до порядку денного якої внесено 29 питань.

У ході проведення сесії будуть розглянуті питання щодо внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік»; внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2021 № 65 «Про затвердження оновленого складу міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки»; передачу автомобільних доріг Пантаївській селищній раді; про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на ІІ півріччя 2021 року, скасування державної реєстрації Статуту Олександрійської міської територіальної громади та ін.

Вже традиційно, депутати ухвалять рішення з ряду земельних питань, яких на чергову сесію включено 16. Серед них питання передачі земельної ділянки у власність ОСББ «Тополь 18», про земельний податок та проведення земельних торгів.

За інформацією секретаря міської ради Вікторії Косяк, внесені до порядку денного питання вже розглянуті у чотирьох комісіях: в комісії з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин, в комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва, торгівлі та євроінтеграції, в комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, будівництва та раціонального використання природних ресурсів та в комісії з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту. Відповідно до графіку засідань постійних комісій, ще три комісії проведуть свої засідання сьогодні, 02 липня.

З повним переліком питань можна ознайомитися на сайті Олександрійської міської ради у розділі “Міська рада” – “Пленарні засідання”.