За найвищі бали в ЗНО абітурієнти отримуватимуть грошову винагороду

Кабінет Міністрів України схвалив проект наказу Президента України про премію учасникам ЗНО, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Інформує «Голос Громади» посилаючись на сайт Урядового порталу.

Сума одноразової виплати становить 5 тисяч гривень. Ця новація стосується тільки випускників від 2021 року.

Результати ЗНО Українській центр оцінювання якості освіти передає регіональним центрам. Працівники центру отримують інформацію з прізвищами учасників, паспортними даними, номером сертифіката, даними про місце навчання, з результатами тестування з кожного предмета.

Для нагородження буде передаватись інформація про учасників, які отримували 200 балів, міським і обласним управлінням чи департаментам освіти.