За клієнтами ПриватБанку «полюють» шахраї

З’явилися нові шахрайські схеми розраховані на власників банківських карт, повідомляє «Голос Громади».

Шахраї маніпулюють ситуацією, що склалася в країні через коронавірус, і надсилають повідомлення від імені банку, в яких «міняю» інформацію по карті на 800 гривень.

Спеціалістка з комунікацій в регіоні ПриватБанку Анжела Дзінзюра запевняє, що співробітники банку ніколи не запитують персональні дані клієнта: «Розголошення номеру картки + терміну дії + CVV-коду = ключ до вашого карткового рахунку, який Ви добровільно даєте в руки шахраям. Пам’ятайте! В жодному разі нікому не можна розголошувати паролі (SMS-повідомлення), які приходять на телефон з банку, навіть якщо з іншого боку слухавки будуть наполягати/залякувати блокуванням рахунків/попереджати про нібито намагання сторонніх осіб зламати Ваш рахунок/вкрасти Ваші кошти тощо».