За розкрадання пшениці та кукурудзи майже на 7 млн грн керівник зернового складу на Кіровоградщині понесе покарання

Прокуратура Кіровоградщини повідомила про підозру директору одного із зернових складів Кіровоградщини за фактом розкрадання сільськогосподарських культур одного із суб’єктів господарювання в особливо великих розмірах. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Слідство встановило, що директор Зернового складу, зловживаючи своїм службовим становищем, з квітня по червень 2019 року, через залучення вантажних транспортних засобів, здійснив вивезення зерна пшениці та кукурудзи загальною вартістю 6,6 млн грн.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.