Карантин в Олександрії продовжено далі. Яка наразі ситуація в місті?

22 лютого в Олександрійські міській раді відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке розглянуло одне, але нагальне питання — про поточну ситуацію з протидії поширенню коронавірусної інфекції в місті, повідомляє «Голос Громади».

У зсіданні взяли участь керівники та представники відповідних служб – ДСНС, районної поліції, УЖКГ, охорони здоров’я, виконавчих органів міськради та інших. Вів засідання перший заступник міського голови Юрій Гугленко. Питання, внесене на порядок денний, пропонувало продовження дії карантину до 30 квітня 2021 року та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 17 лютого 2021 року №104, що і було схвалено міською комісією ТЕБ та НС.

Як повідомлялося, з 24 лютого в Україні та на території Кіровоградської області встановлюється «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

Про ситуацію із захворюваністю на коронавірус в Олександрії доповіла присутня на нараді завідувачка міськрайонного відділу Кіровоградського обласного лабораторного центру Тетяна Ільющенко. За її інформацією, на сьогодні у місті зареєстровано 706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Начальник управління охорони здоров’я Тамара Сакара повідомила, що Центральна міська лікарня, яка є опорною у лікуванні COVID-19, на сьогодні визначено 70 ліжко-місць для хворих з коронавірусом. Заклад повністю забезпечений необхідними засобами індивідуального захисту та обладнанням: у наявності 70 балонів кисню, 48 кисневих концентраторів, 7 апаратів штучної вентиляції легень. Зараз у місті лікуються 45 пацієнтів з COVID-19.

Начальник управління освіти Вікторія Чернецька доповіла про стан захворюваності на коронавірус і протиепідемічні заходи у навчальних закладах.

Отже, на час карантину продовжують діяти раніше введені заходи та запроваджуються деякі зміни в обмежувальних заходах, а саме забороняється:

– проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі чи території або наповненістю залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому залі;

– приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку розміщення, у тому числі для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі;

– робота після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;

– діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів – більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп.