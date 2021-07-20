«Закупівля «Пакунків малюка» загрожує розкраданням бюджету в обсязі 100 млн грн» – ФРУ

Федерація Роботодавців України (ФРУ) направила офіційного листа до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням провести аудит закупівель та взяти тендер «Пакунка малюка» під особистий контроль.

«За наявною у ФРУ інформацією, посадові особи Міністерства соціальної політики передали вказівку закупівельній організації – ДП «УСС» – кваліфікувати і допустити до торгів тільки 3 компанії з 9. Більш того, 05.07.2021 Мінсоцполітики надало ДП «УСС» офіційного листа за підписом заступників міністра із зазначенням, які компанії варто кваліфікувати, а які – ні.»

– про це йдеться у офіційному зверненні ФРУ до прем’єр міністра Д. Шмигаля.

ФРУ висловлює своє занепокоєння тим, що на результати тендеру можуть вплинути особисті домовленості представників Міністерства з підприємцями та закупівельною організацією.

«Вибрані міністерством компанії планують закуповувати «Пакунки малюка» за ціною не нижче 5500-5600 грн за «бокс». А ось учасники, яких Мінсоцполітики рекомендує дискваліфікувати, пропонують вигіднішу вартість – близько 4500 грн. Так, дискваліфікація створить можливість завищити вартість «Пакунків» і отримати неправомірну вигоду. Що призведе до втрат бюджету і розкрадання понад 100 млн грн.» – стверджує член президії ФРУ Олександр Соколовський.

«Мені давно зрозуміло, що ні міністр соціальної політики Марина Лазебна, ні два її зама, які курують закупівлю натуральної допомоги новонародженим «Пакунок малюка» (Євген Котик і Борис Лебедцов) не зацікавлені в чесній і прозорій закупівлі, тому давно вже роблять все можливе, щоб її максимально затягнути або зірвати.» – пише експерт на своїй сторінці у Facebook:

https://www.facebook.com/sokolovsky.inform/posts/4263656863697968

На думку Соколовського, Міністерство намагається усунути «невигідних» учасників тендеру аби якомога довше залишати компенсацію за спец. картками ПриватБанку замість «Пакунків малюка» – натуральної допомоги для новонароджених.

У минулому 2020-му році закупівля «Пакунків малюка» не відбулась саме у зв’язку з порушеннями процедури та дискваліфікацією ряду учасників, що призвело до відміни торгів Антимонопольним комітетом України.

Але ми щиро сподіваємося на відкритий та чесний тендер і відновлення права отримувати допомогу «Пакунок малюка» в пологових будинках вже найближчим часом!