Закупівлю Пакунків малюка знову перенесли

Стало відомо, що тендер на визначення виробника Пакунків маляти знову перенесено на 3 тижні. Причина – слабка тендерна документація, що лишає лазівки для корупції.

Спочатку у Мінсоцполітики планувалося до кінця лютого 2021 року буде опублікувати ТЗ (технічне завдання), провести публічні консультації з експертами ринку та залучити для проведення торгів незаангажовану ЦЗО “Професійні закупівлі” (Prozorro). Про це повідомили в листопаді минулого року заступники міністра соціальної політики – Борис Лєбєдцов та Євген Котик – під час відкритого Круглого столу у Федерації Роботодавців України.

Проте несподівано для проведення торгів залучили непрофільну ЦЗО «Українські спеціальні системи» (УСС), нещодавно створену при Міністерстві цифрової трансформації України спеціально для закупівлі комп’ютерів і програмного забезпечення. Організація поки що не має відповідного досвіду закупівель дитячої та швейної продукції, а також раніше не проводила закупівлі такого масштабу (620 млн грн).

За тиждень до крайнього терміну подачі пропозицій на тендер УСС на прохання Міністерства змінили тендерну документацію, і додали нову вимогу від учасників – надати гарантійні листи на товар конкретного постачальника. Водночас із цим, постачальник відмовляється давати такі листи всім, окрім обраних компаній (нібито “авторизованих” в Мінсоцполітики). У зв’язку з цими обставинами, один з учасників тендеру подав скаргу в АМКУ на ці вимоги, і в день подачі тендерних пропозицій УСС визнав факт порушень. А також, скасував свої ж зміни тижневої давності та переніс термін подачі на тендер на три тижні.

«Міністерство соціальної політики робить все, щоб якомога довше залишалися спецкартки замість Бебі-боксів – натуральної допомоги для новонароджених» – коментує ситуацію Олександр Соколовський, член президії Федерації Роботодавців України. На думку експерта, Міністерство свідомо затягує процедуру проведення тендерних закупівель нових Пакунків маляти.

Наразі залишилось не більше декількох десятків Пакунків на всю Україну, тому батьки новонароджених досі не мають вибору і повинні оформлювати допомогу виключно у вигляді спеціальної картки Приватбанку. Процедура верифікації та нарахування допомоги займає не менше місяця з моменту народження дитини. А в деяких випадках триває до 3-4 місяців.

До офіційного представництва Пакунка маляти в Україні неодноразово зверталися батьки, яким банк взагалі відмовив у оформленні спеціальної картки «Пакунок малюка». Причина відмови – наявність заборгованості на інших рахунках у Приватбанку. Проте новонароджений не може відповідати за кредитні лінії своїх батьків і має бути забезпечений державою тими самими послугами, що й всі інші діти.

Мешканка Києва, Сабіна Ейлюбова, розповіла представництву Пакунка маляти у Facebook про свою проблему з банком – жінці відмовили відкривати спеціальну картку «Пакунок малюка» через наявність заборгованості та запропонували вирішити питання у судовому порядку. Для мами новонародженого такі процедури просто неприпустимі, тому, скоріше за все, Сабіна залишиться без Пакунка і без грошової компенсації.

Нагадаємо, у звіті Рахункової палати зазначено, що «розміру грошової компенсації вартості “Пакета малюка” в 5 тис. грн недостатньо для самостійного придбання батьками немовлят повного переліку товарів, що входять у “бебібокс”. Так, при придбанні аналогічних речей вроздріб його вартість фактично збільшується з 5 до 9 тис. грн. За час існування програми асортимент пакунка значно розширився, а кількість речей у пакунку збільшилася втричі».