Закупівлю Пакунків малюка знову перенесли

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Стало відомо, що тендер на визначення виробника Пакунків маляти знову перенесено на 3 тижні. Причина – слабка тендерна документація, що лишає лазівки для корупції.

Спочатку у Мінсоцполітики планувалося до кінця лютого 2021 року буде опублікувати ТЗ (технічне завдання), провести публічні консультації з експертами ринку та залучити для проведення торгів незаангажовану ЦЗО “Професійні закупівлі” (Prozorro). Про це повідомили в листопаді минулого року заступники міністра соціальної політики – Борис Лєбєдцов та Євген Котик – під час відкритого Круглого столу у Федерації Роботодавців України.

Проте несподівано для проведення торгів залучили непрофільну ЦЗО «Українські спеціальні системи» (УСС), нещодавно створену при Міністерстві цифрової трансформації України спеціально для закупівлі комп’ютерів і програмного забезпечення. Організація поки що не має відповідного досвіду закупівель дитячої та швейної продукції, а також раніше не проводила закупівлі такого масштабу (620 млн грн).

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За тиждень до крайнього терміну подачі пропозицій на тендер УСС на прохання Міністерства змінили тендерну документацію, і додали нову вимогу від учасників – надати гарантійні листи на товар конкретного постачальника. Водночас із цим, постачальник відмовляється давати такі листи всім, окрім обраних компаній (нібито “авторизованих” в Мінсоцполітики). У зв’язку з цими обставинами, один з учасників тендеру подав скаргу в АМКУ на ці вимоги, і в день подачі тендерних пропозицій УСС визнав факт порушень. А також, скасував свої ж зміни тижневої давності та переніс термін подачі на тендер на три тижні.

«Міністерство соціальної політики робить все, щоб якомога довше залишалися спецкартки замість Бебі-боксів – натуральної допомоги для новонароджених» – коментує ситуацію Олександр Соколовський, член президії Федерації Роботодавців України. На думку експерта, Міністерство свідомо затягує процедуру проведення тендерних закупівель нових Пакунків маляти.

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Наразі залишилось не більше декількох десятків Пакунків на всю Україну, тому батьки новонароджених досі не мають вибору і повинні оформлювати допомогу виключно у вигляді спеціальної картки Приватбанку. Процедура верифікації та нарахування допомоги займає не менше місяця з моменту народження дитини. А в деяких випадках триває до 3-4 місяців.

До офіційного представництва Пакунка маляти в Україні неодноразово зверталися батьки, яким банк взагалі відмовив у оформленні спеціальної картки «Пакунок малюка». Причина відмови – наявність заборгованості на інших рахунках у Приватбанку. Проте новонароджений не може відповідати за кредитні лінії своїх батьків і має бути забезпечений державою тими самими послугами, що й всі інші діти.

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Мешканка Києва, Сабіна Ейлюбова, розповіла представництву Пакунка маляти у Facebook про свою проблему з банком – жінці відмовили відкривати спеціальну картку «Пакунок малюка» через наявність заборгованості та запропонували вирішити питання у судовому порядку. Для мами новонародженого такі процедури просто неприпустимі, тому, скоріше за все, Сабіна залишиться без Пакунка і без грошової компенсації.

Нагадаємо, у звіті Рахункової палати зазначено, що «розміру грошової компенсації вартості “Пакета малюка” в 5 тис. грн недостатньо для самостійного придбання батьками немовлят повного переліку товарів, що входять у “бебібокс”. Так, при придбанні аналогічних речей вроздріб його вартість фактично збільшується з 5 до 9 тис. грн. За час існування програми асортимент пакунка значно розширився, а кількість речей у пакунку збільшилася втричі».

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