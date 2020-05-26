Залізничні пасажирські перевезення відновляться раніше зазначеної дати

В Україні планувалося відновити залізничне сполучення з 1 червня, однак вже цього тижня робота потягів відновиться, повідомляє «Голос Громади», посилаючись на сайт «24tv».

На сайті “Укрзалізниці” доступний розклад руху потягів, але придбати квиток поки що неможливо. Квитки мають надійти у продаж вже 27-28 травня. Ціна квитків підвищиться на 7% через, це пов’язано з початком сезону відпочинку.

Рух відновлюватиметься поступово: спочатку запустять приміські електрички, далі поїзди далекого прямування — швидкісні експреси й нічні поїзди. Вони курсуватимуть насамперед на південь, де епідеміологічна ситуація не складна і де чекає море. Крім того, поїдуть потяги у напрямок інших держав.

При посадках у вагон буде здійснюватися температурний скринінг, буде діяти масочний режим.

Окреме питання — як бути з тими регіонами, де епідемічна ситуація поки не дозволяє знімати обмеження. За словами міністра інфраструктури, там поїзди та автобуси ще не їздять. Скоріш за все, пасажирів просто не будуть підбирати.