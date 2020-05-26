Доповнення Олександрійської поліції до інформації про ДТП з летальним наслідком

В Олександрійському відділі поліції уточнили інформацію стосовно дорожньо-транспортної пригоди з тяжким наслідком, що сталася 18 травня по вулиці Героїв Сталінграду і внаслідок якої 86-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких пізніше він в лікарні помер.

В ході проведених слідчо-розшукових заходів поліцією було установлено, що 23-річний мешканець міста рухався на мопеді по зазначеній вулиці та допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу. За фактом порушено кримінальне провадження. На даний час тривають слідчі дії.

Як повідомляв раніше «Голос Громади», потерпілим виявився Почесний громадянин Олександрії, культурний і громадський діяч, ветеран праці Юрій Дзбановський. На жаль, місто втратило шановану людину, яка трагічно пішла з життя на 87-му році життя.

Тим часом лише за минулий тиждень працівниками відділу поліції було складено 66 протоколів за порушення Правил дорожнього руху, а також за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).