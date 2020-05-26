Доповнення Олександрійської поліції до інформації про ДТП з летальним наслідком

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В Олександрійському відділі поліції уточнили інформацію стосовно дорожньо-транспортної пригоди з тяжким наслідком, що сталася 18 травня по вулиці Героїв Сталінграду і внаслідок якої 86-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких пізніше він в лікарні помер.

В ході проведених слідчо-розшукових заходів поліцією  було установлено, що 23-річний мешканець міста рухався на мопеді по зазначеній вулиці та допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу. За фактом порушено кримінальне провадження. На даний час тривають слідчі дії.

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Як повідомляв раніше «Голос Громади», потерпілим виявився Почесний громадянин Олександрії, культурний і громадський діяч, ветеран праці Юрій Дзбановський. На жаль, місто втратило шановану людину, яка трагічно пішла з життя на 87-му році життя.

Тим часом лише за минулий тиждень працівниками відділу поліції було складено 66 протоколів за порушення Правил дорожнього руху, а також за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

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