Затверджено дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання (оновлений ГРАФІК)

МОН України затвердило оновлений графік проведення ЗНО у поточному році, повідомляє «Голос Громади».
Тестування проходитимуть в одягнутих масках, пункти проведення оцінювання будуть забезпечені антисептиками.
Затверджений графік ЗНО:
математика — 25 червня;
українська мова та література — 30 червня;
фізика — 2 липня;
іспанська, німецька та французька мови — 6 липня;
англійська мова — 7 липня;
історія України — 9 липня;
біологія — 13 липня;
географія — 15 липня;
хімія — 17 липня.
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